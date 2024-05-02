Сургутские энергетики заменят более пяти тысяч уличных светильников на новые

Компания «Сургутские городские электрические сети» приступила к первому этапу реализации проекта по обновлению уличного освещения города. Работа идет в рамках концессионного соглашения с городом, сообщили в пресс-службе СГЭС.

«Концессионное соглашение предусматривает не только реконструкцию и новое строительство, в первую очередь, это техническое обслуживание системы уличного освещения Сургута. 16 февраля 2024 года в Администрации города состоялось подписание актов приема-передачи 228 объектов наружного освещения. Специалисты СГЭС провели техническое обследование действующих линий освещения», — прокомментировал руководитель СГЭС Виталий Пак.

На данный момент в компании сформирован необходимый аварийный запас материалов. Сейчас специалисты обслуживают осветительное оборудование, а также восстанавливают поврежденные опоры и светильники.

«Что касается создания системы уличного освещения, а также замены старых ламп на новые светодиодные светильники — проведены конкурсные процедуры, заключены договоры на выполнение проектно-изыскательских работ, оформляются разрешительные документы для строительства дополнительных систем уличного освещения, осуществлена первая поставка осветительного оборудования российского завода в количестве 500 светильников», — отметил Виталий Пак.

Работы по реконструкции уличного освещения стартуют в первых числах мая. На улицах города более пяти тысяч устаревших уличных светильников заменят на современные светодиодные. Часть из них будут с интеллектуальной системой управления.

В середине июля энергетики Сургута приступят к строительству новых линий наружного освещения. Объекты установят в местах, где освещение изначально отсутствовало. Помимо этого, подсветят пути к образовательным учреждениям города, на пешеходных зонах и внутриквартальных проездах. Также, опорами освещения оснастят пять транспортных автомагистралей по направлению к дачным кооперативам Прибрежный, Старожил, Чернореченский, Виктория и Магистраль.