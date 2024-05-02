В Сургуте проходят иноязычные экскурсии

25 апреля в мультимедийном парке «Россия – моя история» прошла интерактивная квест-экскурсия для учащихся старших классов Сургутского естественно-научного лицея. Экскурсия была разработана и организована на английском языке студентами кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации Сургутского государственного педагогического университета под руководством старшего преподавателя Анастасии Ивониной. Цель такой инициативы, как объяснили организаторы, в том, «чтобы школьники научились рассказывать мировому сообществу о своей стране на иностранном языке. Для этого необходимо знать, как на английском языке называются ключевые российские достопримечательности, деятели, ключевые исторические события. Далеко не всю информацию можно найти в учебниках. А пространство исторического парка дает возможность усвоить этот материал в интерактивной форме с прекрасной визуализацией и множеством дополнительных исторических фактов».

Стоит отметить, что данная инициатива опубликована на сайте Dobro.ru и реализована в рамках федерального подхода «Обучение служением», суть которого в том, чтобы студенты могли раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал в социально значимых делах, приносить реальную пользу обществу и просто делать добрые дела.

Студенты отметили, что такой формат внеурочных занятий очень мотивирует на обучение. А сами школьники выразили благодарность организаторам за динамичных ход мероприятия, нестандартный подход к изучению иностранного языка: «Было очень информативно, понравились красочные буклеты, понравились сами задания».