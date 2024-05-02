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​Сургутских школьников провели «по следам Рюриков» на английском языке

В Сургуте проходят иноязычные экскурсии

​Сургутских школьников провели «по следам Рюриков» на английском языке
Фото: СурГПУ

25 апреля в мультимедийном парке «Россия – моя история» прошла интерактивная квест-экскурсия для учащихся старших классов Сургутского естественно-научного лицея. Экскурсия была разработана и организована на английском языке студентами кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации Сургутского государственного педагогического университета под руководством старшего преподавателя Анастасии Ивониной. Цель такой инициативы, как объяснили организаторы, в том, «чтобы школьники научились рассказывать мировому сообществу о своей стране на иностранном языке. Для этого необходимо знать, как на английском языке называются ключевые российские достопримечательности, деятели, ключевые исторические события. Далеко не всю информацию можно найти в учебниках. А пространство исторического парка дает возможность усвоить этот материал в интерактивной форме с прекрасной визуализацией и множеством дополнительных исторических фактов».

Стоит отметить, что данная инициатива опубликована на сайте Dobro.ru и реализована в рамках федерального подхода «Обучение служением», суть которого в том, чтобы студенты могли раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал в социально значимых делах, приносить реальную пользу обществу и просто делать добрые дела.

Студенты отметили, что такой формат внеурочных занятий очень мотивирует на обучение. А сами школьники выразили благодарность организаторам за динамичных ход мероприятия, нестандартный подход к изучению иностранного языка: «Было очень информативно, понравились красочные буклеты, понравились сами задания».


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Сегодня в 11:53, просмотров: 296, комментариев: 0
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      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
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