Чемпионат Югры по бильярдному спорту среди ветеранов прошел в Сургуте

В Сургуте завершился чемпионат Югры по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида». Участие в нем приняли ветераны 50-60 лет и 60 лет и старше, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.
На соревнования приехали 45 спортсменов из 8 муниципалитетов округа: Сургута, Мегиона, Нижневартовска, Сургутского, Кондинского, Нефтеюганского, Советского районов.
«Из Ханты-Мансийска приехал самый возрастной участник чемпионата Максим Шалагин. Это не может не радовать, именно с ветеранов начался бильярдый спорт в Югре», - отметила главный судья чемпионата Наталья Корнева.
Итоги чемпионата среди ветеранов 50-60 лет:
1 место - Калмыков Юрий
2 место - Созыкин Евгений
3 место - Коняхин Александр
3 место - Мамедов Шаик
60 лет и старше:
1 место - Салкин Олег
2 место - Короткий Александр
3 место - Шалагин Владимир
3 место - Коровин Валерий