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​В Сургуте намечается грандиозная уборка

Первые субботники стартовали в Сургуте

​В Сургуте намечается грандиозная уборка
Фото: admsurgut.ru

Апрель-май в Сургуте — традиционно сезон субботников: первые из них начались на минувшей неделе. В рамках Всероссийской акции «#ТрудКрут» и преддверии майских праздников — в том числе Дня Победы — активные горожане пришли убраться на объекты воинской славы, включая Мемориал славы, а также памятники «Воинам-интернационалистам» и ушедшим на фронт сургутянам.

Впрочем, основная уборка — впереди. Новые субботники запланированы уже на период после праздничных выходных, отмечают в пресс-службе администрации города: «Будет организовано несколько крупных мероприятий в рамках экологических акций — «Мой чистый дом — Югра», «Чистый берег», «Чистый город». Они будут проходить в течение всего летнего периода. Ожидается, что участие в них примут около десяти тысяч человек».

Подать заявку на участие можно по телефону 95-80-27 — всех обеспечат необходимым инвентарем и хозяйственными перчатками.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 12, комментариев: 0
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