В самолет Utair, который летел из Сургута в Омск, ударила молния

В самолет авиакомпании Utair, который направлялся из Сургута в Омск, ударила молния. Инцидент произошел 21 апреля, после посадки возле кабины экипажа обнаружили повреждения, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

«После посадки на послеполетном осмотре обнаружены следы разряда атмосферного электричества в передней части фюзеляжа справа по борту в районе кабины экипажа (царапина и повреждение 2-х заклепок)», — сказано в сообщении канала.

После выполнения комплекса работ для восстановления исправности самолет допустили к вылету в аэропорт Тюмень перегоночным рейсом.

Ранее сообщалось, что самолет Utair с депутатами и митрополитом на борту экстренно приземлился из-за треснувшего лобового стекла. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.