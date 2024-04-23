Юноша из Сургутского района украл продукты из магазина и был задержан

Накануне в Сургутском районе из сетевого магазина в поселке Ульт-Угун были украдены товары на сумму около 20 тысяч рублей. В ходе проверки сотрудники полиции задержали 20-летнего подозреваемого, сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

Задержанный объяснил, что хотел выпить, но, так как было ночное время и супермаркет не работал, он решил разбить стекло входной двери магазина и украсть алкоголь и сигареты.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.