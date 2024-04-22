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​Большинство сургутян не готовы отказаться от монет и банкнот

Только 13% жителей Сургута согласны перейти на безналичный расчет

​Большинство сургутян не готовы отказаться от монет и банкнот
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте большинство горожан (76%) не хотело бы полностью отказаться от наличных денег. Полностью перейти на безналичный расчет согласны только 13% сургутян. Это следует из результатов опроса, который провел сервис SuperJob среди жителей Сургута.

«Только 13% жителей Сургута готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (76%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности», — говорится в сообщении.

Среди мужчин готовых совсем отказаться от наличности больше, чем среди женщин — 15% и 11% соответственно. Местные жители в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Ранее мы писали, что лишь 13% россиян готовы отказаться от монет и банкнот.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 176, комментариев: 0
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