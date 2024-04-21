Жильцы ЖК «Возрождение» жалуются на падающие с фасада дома кирпичи

В Сургуте с фасада дома ЖК «Возрождение» падают кирпичи. Куски облицовочного материала приземляются на парковку и автомобили, а также летят под ноги прохожим, пишет Sitv.

«Мелик-Карамова, 4, ЖК «Возрождение», с этажей массово падают кирпичи. Управляющей компании плевать. Когда-нибудь это приведет к плачевным последствиям, которые приведут к смерти», — написал очевидец в группе «ЧП Сургут» в ВК.

В комментариях к посту горожане добавили, что в доме находится поликлиника, куда приходят в том числе дети. Поход к врачу может быть опасным, переживают люди.