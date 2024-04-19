Сургутянам предложили выбрать граффити для сквера в 27-м микрорайоне

Жителям Сургута предложили проголосовать за граффити, которое украсит сквер в 27-м микрорайоне. Опрос на своей странице в ВК запустил депутат гордумы Алексей Кучин.

«Заканчиваем наш проект по благоустройству сквера в 27-ом микрорайоне. Этот сквер имеет огромное историческое значение для города (об этом мы скоро тоже расскажем). Подчеркнуть это призвано масштабное граффити (площадью около 220 кв. м.), которое мы разместим по периметру сквера», - написал Алексей Кучин.

Городские художники подготовили 9 вариантов граффити. Выбрать из них самый симпатичный вариант предстоит в течение месяца. Проголосовать можно на странице депутата в соцсети. Также его помощники будут опрашивать горожан на улице.