За 2023 год в Сургуте из аварийных домов расселили 735 семей

В 2023 году в Сургуте 735 семей расселили из аварийных жилых помещений и снесли 81 аварийный дом. Этот показатель стал рекордным за все время реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищной сферы». Всего с 2021 по 2023 годы в Сургуте расселили 1558 семей и снесли 181 аварийный дом, сообщили в администрации города на заседании штаба под руководством мэра Сургута Андрея Филатова.

«Мы в этом году фиксируем переселение из всего аварийного фонда. Хочу поблагодарить всех, кто был вовлечен в эту работу: депутатов, сотрудников администрации, Губернатора Югры и застройщика», – прокомментировал Глава Сургута.

На 1 апреля 2024 года из аварийных жилых помещений расселили 135 семей. Переселение 32 семей решается в судебном порядке. За этот год уже снесли восемь домов, а оставшиеся 59 будут снесены до 1 октября текущего года.