Пациенты сургутской поликлиники пожаловались на рушащийся потолок

В поликлинике №4 Сургута рушится потолок. Плитка едва не упала на одну из пациенток во время приема у врача. Об этом она рассказала в паблике «К-ИНФОРМ».

«Кто делал эту крышу и кто принимал работу, непонятно! Ужас просто. Видимо, из-за влаги и снега рушится потолок, в тамбуре течет сверху, на полу вода! Бедные уборщицы толпой пытались убрать, но это просто безумие какое-то!» – написала сургутянка.

В департаменте здравоохранения Югры журналистам сообщили, что причиной инцидента стали «экстремальные погодные условия». Из-за периодического шквалистого ветра, обильных осадков и резкой смены температуры «произошла протечка с затеканием в межкровельные пространства и потолочные перекрытия».

«После произошедшего поврежденные фрагменты плиток и элементы покрытия сразу убрали. На текущий момент подтекания воды нет, посетителям ничего не угрожает. Ремонт планируется после схода снега», - уточнили в пресс-службе ведомства.