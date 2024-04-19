В Сургуте отменили традиционное шествие на 1 мая, приуроченное к празднованию дня весны и труда. Шествие трудовых коллективов не состоится третий год подряд, сообщила Ura.ru председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Любовь Андриади.

«В этом году шествия тоже не будет, как в предыдущие три года. Но мы находимся в контакте с предприятиями города и района, и лучшие работники к празднику весны и труда будут награждены», — сказала Андриади.

1 мая для жителей Сургута проведут митинг-концерт, уточнили в администрации города. Он пройдет на площади Советов напротив здания городской филармонии.