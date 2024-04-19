Власти Сургута рассматривают возможность сужения полос на дорогах для автобусов

Власти Сургута вместе с генеральным директором АО «СПОПАТ» Александром Поповым обсудили возможность выделения полос и внедрения метода разделенных стоп-линий для общественного транспорта. Этот вопрос подняли на заседании штаба.

«Мы понимаем и видим, что город Сургут растет и вместе с этим возрастает плотность дорожного потока. Улицы в секунду на одну или две полосы расширить не сможем. И здесь, конечно же, надо искать решение, чтобы городской транспорт работал в норме наших обязательств, − рассказал директор СПОПАТа. − Мы рассматриваем внедрение выделенных полос не за счет полос общего пользования, а за счет переразметки. Есть возможность сужения полос на улично-дорожной сети до минимально возможного по нормативам, при этом поместить обособленную полосу для общественного транспорта».

Глава Сургута Андрей Филатов поручил организовать рабочую группу по этой теме, а также отметил, что к вопросу необходимо подойти внимательно, с привлечением экспертов и прогнозных методов анализа.

«20 лет мы ожидали этого подхода и прошлый год был не простой в части изменений, большая часть из них пройдена. <….> Сейчас берем в практику не ждать <…> мы понимаем, что вводится новый район, и уже начинаем корректировать или пересматривать маршрутную сеть, некую гибкость добавляем сюда. Уверен, что с таким системным и уверенным подходом мы уже точно доформируем все позиции транспортной реформы», – резюмировал мэр города.

Подчеркнем, что после внедрения новой маршрутной сети в Сургуте увеличился пассажиропоток на городских и пригородных маршрутах. В 2022 году количество перевезенных пассажиров составило 19 миллионов человек, в 2024 году ожидается более 22 миллионов.