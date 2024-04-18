Сургутянам предложили оценить работу чиновников

В ХМАО запустили опрос об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Принять в нем участие могут жители всех муниципалитетов округа.

«Сургутяне могут оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления. Участвуйте в опросе на Платформе обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе”», - сообщает телеграм-канал администрации Сургута.

В опросе предлагается оценить работу мэра, организацию транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, а также организацию тепло- и водоснабжения.

Для участия нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Всего в опросе 10 вопросов. Анкетирование занимает не более 5 минут.

Опрос анонимный. Его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.