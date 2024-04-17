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​В Сургуте выставили причал на торги

Причал на Рыбников, 3 в Сургуте продают за 11 млн рублей

​В Сургуте выставили причал на торги
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте продают причал по улице Рыбников, 3. Стартовая цена составляет 11, 3 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 8 мая 2024 года.

«Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало- Ненецком автономном округе проводит аукцион по продаже объекта недвижимого имущества. На торги выставлен причал с причальной стенкой и маршевыми лестницами, протяжённостью 155 метров, расположенный по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, ул. Рыбников, д. 3», — говорится в сообщении.

Скорее всего это причал бывшего речного вокзала Сургута рядом с набережной имени Олега Марчука, который демонтировали около двадцати лет назад.

Напоминаем, у сургутян появится место для причала маломерных судов на набережной в районе будущего НТЦ.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 67, комментариев: 0
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