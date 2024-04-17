Сургутянам рассказали о проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты: 1 сезон»

До 30 апреля 2024 года Федеральное агентство по делам молодежи проводит конкурс «Росмолодежь.Гранты: 1 сезон». Максимальный размер гранта составляет 1 000 000 рублей.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, которые реализуют социально значимые проекты, направленные на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности.

Заявки на конкурс принимаются в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке.