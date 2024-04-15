В Сургуте главный детский нейрохирург России удалил опухоль головного мозга у ребенка

Накануне в БУ «Сургутскую клиническую травматологическую больницу» приехал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по детской нейрохирургии Сергей Горелышев. Вместе с местными врачами он провел операцию по удалению опухоли головного мозга трехлетнего ребенка, сообщает Департамент здравоохранения ХМАО.

«Во время операции было задействовано современное нейронавигационное и ультразвуковое оборудование. Московский специалист высоко оценил оснащение нейрохирургической службы травмбольницы, отметив, что диагностическая и хирургическая база соответствуют уровню федерального центра. Завершив работу в операционной, Сергей Горелышев охотно обсудил с сургутскими нейрохирургами тактику оперативного лечения еще нескольких взрослых пациентов. Кроме того, как главного детского нейрохирурга страны его интересовал коечный фонд больницы и ряд организационных вопросов», — указали в сообщении.

Сергей Горелышев спасал жизнь малышу вместе с главным детским нейрохирургом Югры и УрФО Еленой Богословской и главным нейрохирургом Югры Александром Богословским. Операция длилась более пяти часов. Здоровье маленького пациента на данный момент неизвестно.