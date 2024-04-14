Во временном здании ГКЦ идут репетиции

Артисты и преподаватели Городского культурного центра активно работают во временном здании — бывшем кинотеатра «Рубин».

«Ключевой задачей для качественной работы творческих коллективов, занимающихся в Городском культурном центре, и сотрудников учреждения, было создание необходимых условий, — отмечает директор департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов. — Главное — это возможность организовать концертный зал. Данное здание решает эту задачу. Зал вмещает до 200 посадочных мест, есть полноценная сцена со звуковым и световым оборудованием. Учреждение уже возобновило репетиционный процесс и в ближайшее время начнутся концерты».

Переезд не остановил работы ГКЦ: большинство коллективов продолжают заниматься уже на новом месте, со временем сюда переедут и остальные творческие объединения центра.

«На момент переезда 58 коллективов продолжали осуществлять свою деятельность на сторонних площадках, — комментирует директор Городского культурного центра Владимир Веснин. — Сегодня в здание бывшего кинотеатра «Рубин» переехали практически все коллективы. Два коллектива остались на площадках департамента образования, но в скором будущем они тоже приедут к нам. Городской культурный центр не приостанавливал свою работу. Наши коллективы продолжали участвовать в фестивалях, конкурсах, городских и окружных мероприятиях. Отзывы о новом помещении у всех только положительные».