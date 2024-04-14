В бюджете Сургутского района и Югры выделили средства на трудоустройство молодежи

В Сургутском районе продолжают заниматься трудоустройством подростков: на эти цели в 2024 году выделено более 30 миллионов рублей, причем как из муниципального (более 14 миллионов), так и регионального бюджета (почти 17 миллионов). Непосредственно работой в этом направлении занимается Районный молодежный центр, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году запланировано 1600 рабочих мест для подростков, — подсчитывает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — За неполные четыре месяца этого года на карманные расходы заработали уже 394 подростка. В этом году зарплата начинающих специалистов составляет почти 14 тысяч рублей. В период летних каникул будут созданы 870 рабочих мест для детей от 14 до 18 лет. Ребята смогут попробовать себя в качестве делопроизводителей, помощников архивариусов, попрактиковаться в учреждениях культуры».

На предприятиях дети, конечно, работают не взрослый рабочий день: из норма не превышает четырех часов. Одно из популярных направлений — благоустройство и озеленение поселений: в мае в молодежные трудовые отряды планируется принять 130 юных специалистов.

Впрочем, подростки Сургутского района берутся за любую работу: например, в Белом Яре ребята сотрудничают с персоналом нового культурно-досугового центра — участвуют в организации всевозможных мероприятий. «Всегда сотрудничаем с районным центром по трудоустройству несовершеннолетних. Направляем заявку в районный молодежный центр и приглашаем на работу детей. То есть, нам дают помощников в работе, — говорит художественный руководитель районного центра культуры Римма Шлюма. — Ребята занимаются не только физическим трудом —для них есть и творческая работа: организация игровых программ, конкурсов, фестивалей, работают аниматорами, статистами, кураторами».