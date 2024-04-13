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Что делать сургутянам, чтобы не «поплыть» при потеплении

Сургутян призвали следить за уборкой снега во дворе

Что делать сургутянам, чтобы не «поплыть» при потеплении
Фото: ru.freepik.com

Администрация Сургута призвала жителей города следить за уборкой снега во дворе. От качественной и своевременной уборки зависит состояние многоквартирного дома и прилегающей территории весной, подчеркнули в мэрии.

«Подтопит или нет весной многоквартирный дом - зависит от качественной и своевременной уборки снега во дворе. Жилстройнадзор Югры напоминает, что в первую очередь, за уборку снега во дворе должны отвечать те, кому вы платите за обслуживание - управляющая компания», - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Если УК не вывезла снежные кучи вовремя, то жильцы должны требовать от нее составить акт о некачественном и несвоевременном выполнении работ. Если УК отказывается, акт могут составить двое собственников МКД и представитель совета дома.

Важно фиксировать факты плохой работы обслуживающей организации юридически - это право собственников МКД. В дальнейшем этот документ может повлиять на надзорно-контрольные мероприятия Жилстройнадзора Югры и на перерасчет платы за содержание жилья.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 357, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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