Сургутян призвали следить за уборкой снега во дворе

Администрация Сургута призвала жителей города следить за уборкой снега во дворе. От качественной и своевременной уборки зависит состояние многоквартирного дома и прилегающей территории весной, подчеркнули в мэрии.

«Подтопит или нет весной многоквартирный дом - зависит от качественной и своевременной уборки снега во дворе. Жилстройнадзор Югры напоминает, что в первую очередь, за уборку снега во дворе должны отвечать те, кому вы платите за обслуживание - управляющая компания», - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Если УК не вывезла снежные кучи вовремя, то жильцы должны требовать от нее составить акт о некачественном и несвоевременном выполнении работ. Если УК отказывается, акт могут составить двое собственников МКД и представитель совета дома.

Важно фиксировать факты плохой работы обслуживающей организации юридически - это право собственников МКД. В дальнейшем этот документ может повлиять на надзорно-контрольные мероприятия Жилстройнадзора Югры и на перерасчет платы за содержание жилья.