Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

13 апреля

Выставка «Путь к звездам»

Место проведения: Исторический парк «Россия — Моя История», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 10:00.

Сургутян приглашают оценить пять тематических залов, где можно в деталях ознакомиться с теориями таких великих умов, как Галилео Галилей, Николай Коперник, Иоганн Кеплер, а также узнать о развитии астрономических знаний человечества с древности до наших дней. Посетителей впечатлит купольная инсталляция «Путь к звёздам», где можно комфортно расположиться на пуфике и посмотреть фильмы о космосе.

Телефон для справок: 58-90-90, 58-90-92. Цена билета: детям и пенсионерам― 150 рублей, взрослым ― 300 рублей, студентам ― 200 рублей, семейный ― 500 рублей. 0+

Национальный праздник «Вороний день»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, площадка перед Домом коренных народов Севера. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить Традиционный национальный праздник коренных народов Севера ― у обских угров ворона ассоциируется с началом нового жизненного цикла в природе и выступает посредником между зимой и летом. В рамках праздника состоится семейный квест, концертная и игровая программы, обряд поклонения священному дереву, ярмарка национальных изделий и сувениров.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Вход свободный. 0+

Концерт Феди Ларюшкина и ElvieRa

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Для горожан выступит Федя Ларюшкин ― самый солнечного музыканта Югры, человека-оркестра из Ханты-Мансийска, а теперь уже из Москвы. Прозвучат как старые, так и новые песни. В концерте также примет участие Elvie Ra ― певица и автор музыки с Дальнего Востока.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 700 рублей, на входе ― 1 000 рублей. 16+

14 апреля

Мастер-класс «Птичьи трели»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Дом ремесел. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по работе с глиной. Здесь они научатся создавать уникальные произведения искусства своими руками. Глина – удивительный природный материал, теплый, нежный и податливый. Взяв в руки глину, можно воплотить практически любые замыслы.

Телефон для записи: +7 (912) 510-03-34. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Поиграем в чудеса»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Жители Сургута познакомятся с традиционными играми, забавами, головоломками коренного населения нашего края и узнают, какие природные материалы используют ханты для создания детских игрушек.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+

Концертная программа для детей «Лети, лети, лепесток...»

Место проведения: большой зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 15:00.

Музыкальная программа концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», созданная по мотивам сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик», о дружбе, отзывчивости, умении исправлять свои ошибки. Юные зрители и их родители услышат знакомые песни «Цветик - семицветик», «У друзей нет выходных», которые напомнят, что в каждом из нас есть частица доброты.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+