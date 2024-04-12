На трассе в Сургутском районе произошло массовое ДТП

В четверг, 11 апреля, на автодороге «Сургут-Лянтор» произошла авария с четырьмя автомобилями. Виновник аварии, 48-летний водитель «КамАЗа», столкнулся с «Hovo» из-за несоблюдения безопасной дистанции. Это и спровоцировало массовое ДТП, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 14:55 на 25 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе, 48-летний водитель «Камаз», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства «Hovo» и совершил с ним столкновение. От удара «Hovo» столкнулся с «Камаз», после чего запасное колесо «Камаз» повредило автомобиль «Toyota», — говорится в сообщении.

В результате ДТП виновник происшествия получил травмы.

В минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.