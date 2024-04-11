В Сургуте идет выставка художники Маши Юшмановой

«В поиске ясности» — под таким названием в сургутской арт-резиденции «Квартира» по адресу: ул. Магистральная, 28, идет выставка художницы Маши Юшмановой.

Это переходный этап в карьере художницы от рисования фэшн-скетчей на неделях моды и работы графическим дизайнером в команде телеканала СТС к концептуальному направлению современного искусства. На выставке представлены графические работы, арт-объекты и цифровые плакаты на социально-политические и психологические темы, актуальные современному человеку.

Новизну и креативность выставке задает один из основных визуальных инструментов художницы – текст, с которым она мастерски работает, используя игру слов, иронию и абсурд.

Автор предлагает зрителю с иронией взглянуть на современную действительность и обратиться за ясностью к своему внутреннему «Я». Познание и принятие себя – это непростой процесс, который ведет нас к внутренней силе, способной влиять на внешний мир и менять его в лучшую сторону.

Выставка проходит с 5 по 28 апреля.