В Сургуте прошла церемония вручения сертификатов на квартиры победителям Викторины «Достижения Югры»

Накануне в Сургуте состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на квартиры победителям Викторины «Достижения Югры». Их поздравили представители администрации города и застройщики-партнеры Викторины. Информацию об этом сообщила администрация Сургута.

«Сегодня чествуем победителей Викторины «Достижения Югры». Это прекрасный проект, который позволил югорчанам не только узнать новое о нашем крае, но и получить ценные подарки. Благодарю участников, организаторов и спонсоров», — сообщил присутствующим заместитель Главы города Виталий Шаров.

Счастливыми обладателями квартир в Сургуте стали: Регина Ахметшина, Татьяна Чернышова, Наталья Мартынова, Татьяна Сидорова и Минсылу Пьянзина. Всего ключи от новых квартир получат 23 югорчанина.

Победителям вручили сертификаты от однокомнатных квартир в различных районах города. Партнерами Викторины среди застройщиков в Сургуте являются: ООО Специализированный застройщик «Столица», ООО «Брусника. Специализированный застройщик», АО Специализированный застройщик «ДСК-1» и ООО «Сибпромстрой-Югория».

«Компания «Брусника» решила важным и нужным поддержать Викторину «Достижения Югры». В качестве спонсора приобрели квартиру в ЖК «Смайл». Это новостройка, дом введен в эксплуатацию в прошлом году, квартира без отделки, так как это новый жилищный комплекс. После оформления всех необходимых документов квартира будет безвозмездно передана победителю», — отметил руководитель отдела подготовки земельного банка филиала общества с ограниченной ответственностью «Брусника» в городе Сургуте Юрий Валгушкин.

Напомним, что Викторина «Достижения Югры» проходила с 15 по 17 марта. В ней приняли участие около миллиона югорчан, более 220 тысяч из них — жители Сургута.

Ранее мы писали, что в Сургуте прошла церемония вручения автомобилей победителям Викторины «Достижения Югры».