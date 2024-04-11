Детские сады Сургутского района стали победителями конкурса «Достижения образования»

Накануне в стране подвели итоги Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования», который проводился с 12 августа по 30 декабря 2023 года. В нем приняли участие дошкольные учреждения Сургутского района, сообщили в администрации.

«Жюри комплексно оценивали сразу несколько показателей. Учитывали, как в детских садах реализуются образовательные программы (основные и адаптированные), программы дополнительного образования, как обеспечивается доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ, обращали внимание на уровень подготовки детей к школе и многое другое. Мы испытываем чувство гордости за учреждения дошкольного образования Сургутского района, поскольку продемонстрировано высокое качество образования на федеральном уровне», — указала замначальника отдела организации общего образования администрации Сургутского района Светлана Андрийченко.

По итогам конкурса победителями стали лянторский детский сад «Светлячок», белоярский «Сибирячок» и «Северное сияние» из Нижнесортымского. Они признаны лучшими детскими садами в стране.