В Сургутском районе строительство жилых домов ведется опережающими темпами

Объем сданного в эксплуатацию жилья в Сургутском районе в первом квартале 2024 года превысил плановые показатели на 26 процентов.

«На первый квартал мы планировали ввести 17 тысяч квадратных метров — но по состоянию на сегодняшний день введено уже 22 тысячи, — говорит и.о. директора департамента строительства и земельных отношений Сургутского района Максим Васько. — Это один многоквартирный дом в Лянторе на 70 квартир площадью более четырех тысяч квадратных метров и 82 индивидуальных жилых дома на территории городских и сельских поселений».

Именно активное индивидуальное строительство и стало драйвером для перевыполнения квартального плана, отмечает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Всего же за год запланировано ввести 88,1 тысячи квадратных метров жилья, добавляет он: «Сегодня жилищное строительство ведется в Солнечном, Барсово, Лянторе, Федоровском, Белом Яре. В последнем поселении в этом году планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в микрорайоне «Гидронамыв». Суммарная площадь объектов —– 17,2 тысячи квадратных метров, общее количество квартир – 299».

Также ведется строительство и в отдаленных поселениях. В Сытомино возводят многоэтажку на 56 квартир, в Ляминой процесс только стартовал — земельный участок под новый дом передан застройщику.