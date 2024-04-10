В Сургуте перенесли спуск на лыжах в купальниках из-за погоды

В Сургуте перенесли проведение бикини-фестиваля из-за плохой погоды. Это традиционное мероприятие, которое закрывает лыжный сезон.

«Мероприятие SKI BIKINI переносится по погодным условиям. Новая дата проведения - 20 апреля», - сообщается на сайте горнолыжного комплекса «Каменный мыс» во «ВКонтакте».

Бикини-фестиваль проходит в Сургутском районе несколько лет и считается неотъемлемой частью закрытия лыжного сезона в ХМАО. Изначально массовый спуск на лыжах планировался на 13 апреля. Но в этот день, по данным сервиса «Яндекс. Погода», в районе комплекса «Каменный мыс» ожидается до +4 градусов и мокрый снег с дождем.