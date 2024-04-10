Сургутские водители жалуются на состояние моста через Обь через полгода после капремонта

Сургутские водители обеспокоены состоянием проезжей части моста через Обь. Они жалуются на выбоины, которые появились всего через полгода после капитального ремонта на объекте, пишет Sitv.

«Вот так вот осваиваются средства на ремонт мостов, дорог и прочего», — приводит издание слова одного из водителей.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры признали, что на проезжей части моста появились дефекты. Их устранением займется подрядчик, поскольку на покрытие действует гарантия 6 лет, заверили в ведомстве.

«Подрядная организация Северавтодор приступила к устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств. На данном этапе для обеспечения безопасности дорожного движения выполняются работы по заделке ям», — отметили в департаменте.