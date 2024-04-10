Федоровский остался без главы — Николай Рудышин ушел в отставку

Накануне глава Федоровского Николай Рудышин покинул свой пост: как передает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на собственные источники в администрации муниципалитета, решение связано с выходом на пенсию.

Отметим, что Рудышин является одним из глав-долгожителей: он занял свою должность 14 лет назад, в 2008 году, и на годы его работы пришло изменение облика поселка, включая создание парка «Мечта», аллеи Московской, а также строительство водоочистных сооружений.

О том, кто заменит Рудышина и на какой срок, пока не сообщается.