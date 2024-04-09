В Сургуте полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей

Накануне в полицию Сургута поступило сообщение о том, что в одном из СНТ горят два автомобиля. На месте происшествия стало понятно, что причина возгорания — поджог. Подозреваемого в преступлении задержали, сообщает полиция Югры.

«По горячим следам подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления и причинение легкого вреда здоровью житель СНТ 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

На преступника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ. Мотивы совершения преступления уточняются.