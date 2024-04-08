Оперативники задержали убийцу предпринимателя из Сургута на следующий день после инцидента

Подозреваемого в убийстве бизнесмена из Сургута нашли и задержали. По месту жительства фигуранта и у его родственников проведены обыски, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в соцсетях.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. Задержанному предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», − говорится в публикации.

Напоминаем, 4 апреля, в дворе улицы Мира, 55 в Сургуте произошло убийство 44-летнего бизнесмена на глазах жены и детей.