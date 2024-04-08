Югорчанка выиграла региональный этап чемпионата «Профессионалы в Югре в 2024 году»

Окружной конкурс «Профессионалы в Югре в 2024 году» проходил в конце марта. В нем приняли участие 500 конкурсантов по 65 компетенциям. Первое место в чемпионате заняла Ирина Каштанова из «Школы здоровья» Федоровского ЦДТ, сообщила администрация Сургутского района.

«Девятиклассница из Федоровского Ирина Каштанова завоевала первое место в компетенции «Медицина и социальный уход». В рамках конкурса Ирина на протяжении четырех дней вела восемь «пациентов», включая больного раком четвертой стадии. В обязанности девушки входило делать перевязки и уколы, кормить, брать анализы. Со всеми задачами Ирина справилась на отлично. К такому выводу пришли присутствующие на испытаниях эксперты-медики. Кроме того, школьница провела «школу здоровья» по отказу от курения с реальными участниками и составила санбюллетень по бронхиальной астме», — рассказала заместитель директора департамента образования администрации Сургутского района Елена Суровцова.

Если позволят сроки сдачи школьных экзаменов, то Ирина Каштанова будет защищать Югру на Всероссийском этапе «Профессионалов», проведение которого запланировано на май текущего года в Перми.