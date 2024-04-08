Горводоканал Сургута предупредил об ухудшении качества воды в 32 микрорайоне

В понедельник, 8 апреля, в 32 микрорайоне Сургута пройдет внеплановая гидропневматическая промывка сетей. Работы начнутся с 9:00 и пройдут на Пролетарском проспекте на ЦТП − 78 и ЦТП − 79.

«Работы будут проводиться в несколько этапов с лабораторным контролем качества и без отключения потребителей от ресурса. Возможно кратковременное ухудшение качества ХВС», − сообщил Горводоканал.

Напоминаем, номер телефона круглосуточной диспетчерской СГМУП «ГВК» − 45-65-44.

Кроме того, 9 апреля, с 0:00 до 6:00 для определения сверхнормативной утечки холодной воды отключат холодное водоснабжение от ЦТП-97 на следующих участках:

ул. И. Кайдалова, д.28, д.30;

ул. Геологическая, д. 15/1;

МБДОУ №33 «Аленький цветочек» (И. Кайдалова, 28/2)

МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова начальная школа (Комсомольский проспект, д.13/1).

Возможно временное ухудшение качества ресурса.