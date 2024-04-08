Жительница Сургута попыталась передать в колонию дрожжи, спрятав их в какао

Сургутянке грозит штраф за попытку передать посылку с дрожжами в колонию строгого режима. Она спрятала запрещенный продукт в какао-порошке, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Югре.

«Сотрудники исправительной колонии № 11 предотвратили попадание на территорию учреждения веществ, запрещенных к использованию в местах лишения свободы. Посылку, предназначенную для осужденного, отправила жительница Сургута. В целлофановом пакете с какао-порошком находилось 340 грамм сухих дрожжей», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а доставка средств связи и комплектующим к ним − от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей.