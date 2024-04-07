Дату 04.04.24 выбрали десять пар новобрачных Сургутского района

Пожениться в красивую дату — таков был план десяти пар в Сургутском районе: они выбрали число 04.04.24, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Из них пять пар узаконили свои отношения в отделе ЗАГС Сургутского района, две — в Барсово, по одной — в Лянторе, Федоровском и Белом Яре.

«Сотрудники органов ЗАГС Сургутского района провели для влюбленных торжественные церемонии регистрации браков и поздравили новобрачных с созданием семьи», — говорит начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова, отмечая, что во всех ЗАГСах муниципалитета уже открыта подача заявлений на регистрацию брака на зеркальные даты до конца 2024 года.