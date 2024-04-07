Сургутские места стали частью всероссийского проекта

Команда медиапроекта «Места» от ВКонтакте и программы «Больше, чем путешествие» в начале апреля побывала в Сургуте: город стал частью всероссийского проекта, сообщает пресс-служба администрации. В каждом городе, куда прибывают гости из Москвы (в Югре, кстати, они побывали уже в Когалыме, Сургуте и Ханты-Мансийске), они знакомятся с местными традициями, посещают основные достопримечательности и участвуют в мероприятиях региона. Попутно все тщательно документируют на видео, по итогу создавая имиджевые ролики в виде киноэссе.

«Суть нашего проекта – рассказывать об интересных местах нашей необъятной родины, — комментирует линейный продюсер проекта ВК «Места» Никита Афиногенов. — Мы реализуем проект уже второй год при поддержке Института развития интернета, ездим по регионам России, снимаем имиджевые фильмы про регионы и стараемся охватывать именно привлекательные места, которые не так популярны и известны нашим жителям и потенциальным туристам. Мы попали опять в зиму, но в Сургуте очень тепло, уютно и душевно».

В рамках проекта Югру посетили блогер и актер Александр Новиков, блогер и музыкант Алина Косова и стендапер Александр Бурдашев. Среди прочего они увидели Сургут с высоты птичьего полета, побывав на аэродроме «Боровая». Также побывали на мастер-классе по ковке и посетили дом Фармана Салманова.