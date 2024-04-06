Правоохранители предполагают, что взрыв мусорной урны в Сургуте организовали хулиганы

Правоохранители дали комментарий по поводу взрыва мусорной урны, который произошел 4 апреля возле остановочного комплекса напротив ТЦ «Вершина». Предположительно инцидент произошел из-за хулиганских побуждений.

«По данным правоохранительных органов, хлопок в мусорной урне произошел в результате взрыва безоболочной петарды или аэрозольного баллончика. Предположительно из хулиганских побуждений. Поражающих либо осколочных элементов при осмотре не выявленно. Пострадавших нет», — сообщает телеграм-канал «Безопасный Сургут».

В настоящее время правоохранительными органами проводится процессуальная проверка. Урна изъята и направлена на исследование. Квалификация происшествия будет установлена после получения результатов.