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​В Сургуте прокомментировали взрыв урны возле ТЦ «Вершина»

Правоохранители предполагают, что взрыв мусорной урны в Сургуте организовали хулиганы

​В Сургуте прокомментировали взрыв урны возле ТЦ «Вершина»
Фото: СургутИнформ-ТВ

Правоохранители дали комментарий по поводу взрыва мусорной урны, который произошел 4 апреля возле остановочного комплекса напротив ТЦ «Вершина». Предположительно инцидент произошел из-за хулиганских побуждений.

«По данным правоохранительных органов, хлопок в мусорной урне произошел в результате взрыва безоболочной петарды или аэрозольного баллончика. Предположительно из хулиганских побуждений. Поражающих либо осколочных элементов при осмотре не выявленно. Пострадавших нет», — сообщает телеграм-канал «Безопасный Сургут».

В настоящее время правоохранительными органами проводится процессуальная проверка. Урна изъята и направлена на исследование. Квалификация происшествия будет установлена после получения результатов.


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06 апреля в 12:10, просмотров: 1372, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
06 апреля в 13:14
Какой-то «остановочные терроризм», вернее «остановочный дебилизм». Стоит лишь ГА поставить новый остановочный павильон и урну, как тут же сургутские «дебилы и дегенераты» от «идиотизма» жизни в «гетто-муравейников» совершают вандализм в отношении пробивающих себе дорогу ростков нового и прекрасного в окружающей городской среде.
Не исключено, что и новые городские автобусы, на днях прибывающие в Сургут, как и новые остановочные павильоны, подвергнуться актам вандализма.
Будьте бдительны, господа из СПОПАТ, и настройте видеокамеры в новых автобусах на максимальную четкость изображения.
А вот видеокамеры системы «Безопасный город», что на Мира, 55 передают только некий расплывчатый силуэт человека.
Так что вступившему в должность на днях начальнику Главка полиции по ХМАО-Югре полковнику полиции Сергею Вехотину, прибывшему к нам из Ставрополя, с должности начальника УМВД по г. Ставрополь, Ставропольского края придётся столкнуться с «северной спецификой» преступлений. Придётся столкнуться и с 90-е годами, которые никуда не уходили. И с мошенничеством, которое процветает, когда «богатеньких пенсионеров-буратино» «обувают» на десятки миллионов рублей. Здесь и непрерывные «войны на дорогах», когда ежедневно, как сводки с фронта, поступают сообщения СМИ о гибели граждан, включая детей на дорогах и «трассах смерти» Тюмень-Ханты-Мансийск и Радужный- Нижневартовск. Здесь и коррупция, которая некуда не уходила, как бы с ней не боролись весь новый период российской истории. Здесь и наркопреступления, которые стали «новой югорской реальностью». Здесь и преступления среди иностранных мигрантов и преступления в сфере миграционного законодательства.
Что такое Ставрополь с его 550 тысячами жителей и Ставропольский край с 2,8 млн жителей курортного региона и аграрной экономикой? Никакого сравнения с Югрой с населением в 1,7 млн человек и третьей экономикой России, после Москвы и СПб.
Что такое Ставрополь и Сургут? Города одинаковые по численности населения, но почему-то начальника УМВД города Сургута не посылают начальником Главка в Ставропольский край, где должность уже занята с 2021 года генерал-лейтенантом полиции господином Мишагиным.
Понятно, что Ставрополь краевой центр и некогда там хозяином края и Ставрополя была Раиса Максимовна, вернее Михаил Сергеевич Горбачёв. Вечная им память!
А что такое Сургут? Обычный муниципалитет из 22 таких же в Югре.
И ротации начальников УМВД из Сургута идут только в внутри Югры или на пенсию.
Почему в Лямино подростки не «пинают» урны?
Потому что там Андрей Трубецкой на 1 тысячу жителей Лямино строит ледовую арену за 55 млн рублей.
А Андрей Филатов такой возможности не имеет, чтобы дойти до микрорайона с 2-3 тысячами жителей и вложить туда 55 млн рублей. Поэтому он строит общегородские спорт-объекты стоимостью 250 млн рублей, выполняя условия софинансирования с федеральным бюджетом (при этом совершая «лесной вандализм»).
Или заставляет граждан активно участвовать в голосованиях по благоустройству, чтобы получить опять же хоть какое-то федеральной софинансирование по выбранному опять же голосованием выборочному локальному благоустройству территории.
При этом Сургут в экономике занимает по ВВП лидирующие позиции. Сургут является центром Сургутской Агломерации в 700 тысяч жителей.
Мне кажется вот эти факторы и порождают «идиотизм» и вандализм подростков в отношении городской среды, которая постепенно превращается в огромный полумиллионный спальный район.
И с этим что-то надо делать!

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    }
  }
}
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