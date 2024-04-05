В Госдуме рассматривают беззаявительный порядок вылова водных биоресурсов для коренных малочисленных народов Севера

На рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации находится федеральный законопроект № 309477-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – законопроект), предусматривающий беззаявительный порядок вылова водных биоресурсов при осуществлении традиционного рыболовства для физических лиц, внесенных в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

После утверждения законодательной инициативы граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, сведения о которых содержатся в Списке лиц, смогут свободно и бесплатно осуществлять традиционное рыболовство на водных объектах общего пользования, в объемах не превышающих годовую норму вылова водных биоресурсов на территории автономного округа.

При этом для граждан, не состоящих в Списке лиц, при осуществлении традиционного рыболовства принадлежность к коренным малочисленным народа Севера необходимо будет подтверждать органам рыбоохраны следующим образом:

1.подлинником или заверенной в установленном порядке копией вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта отнесения к коренному малочисленному народу Севера;

2.свидетельством регистрации акта гражданского состояния, содержащего сведения о национальности.

Таким образом, изменение порядка осуществления рыболовства позволит гражданам, сведения о которых содержатся в Списке лиц, снять административные барьеры.

Учитывая изложенное, рекомендуем гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территории города, подать заявление для включения в Список лиц.

Заявления подаются через АУ «Многофункциональный центр Югры» (МФЦ, г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 38).

Порядок подачи заявлений, образцы и методические материалы размещены на портале Администрации города в разделе: Городская власть/Администрация/Комиссии, советы/Координационный совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе города/Полезная информация/РЕЕСТР КМНС.

Информация предоставлена администрацией Сургута