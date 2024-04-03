Сургутские учреждения культуры назвали лучшими в ХМАО

В понедельник, 1 апреля, в Ханты-Мансийске определили лучшие культурно-досуговые учреждения Югры. В этом году среди них оказались три учреждения Сургута, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Среди городских округов: Историко-культурный центр «Старый Сургут» − Лауреат I степени. Среди ведомственных учреждений культуры: Центр культуры и досуга «Камертон» − Лауреат I степени, Дворец искусств «Нефтяник» - Лауреат II степени», − говорится в сообщении.

Эксперты оценили не только количество и качество проведенных мероприятий, активность участия в различных статусных мероприятиях, но и работу по продвижению традиционных семейных ценностей, вовлечение в творческий процесс людей старшего поколения, а также югорчан с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в этом году лучшими признаны 15 культурно-досуговых учреждений автономного округа. Организации внесут в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры. Официальная церемония награждения победителей состоится в сентябре 2024 года.

Подчеркнем, что ранее победителями и призерами становились: МАУ «Городской культурный центр», МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», МБУ ИКЦ «Старый Сургут», ДИ «Нефтяник».