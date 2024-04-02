Мост через Обь в районе Сургута достроят к осени 2025 года

Готовность моста через Обь в районе Сургута составляет 39%. Строительство идет с опережением графика. Сдать объект планируется на год раньше срока: осенью 2025 года вместо 2026-го, сообщил директор окружного Управления автомобильных дорог Алексей Осинцев на координационном совете по вопросам строительства при правительстве ХМАО.

Мост через Обь станет крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе. Протяженность мостового перехода составит 1,76 километра. В его состав войдут 7 искусственных сооружений: 3 путепровода в составе транспортных развязок и 4 моста.

Уже готовы 15 из 16 опор моста. На 80% выполнены 5 из 7 малых искусственных сооружений. Это два путепровода на транспортных развязках, пересечение с РЖД, мост через протоку Сухой Аган и мост через реку Полой. Также на 84% выполнено устройство земляного полотна автомобильной дороги. Ведутся работы по укреплению полотна геосинтетическими материалами.

В 2024 году планируется завершить устройство земляного полотна, выполнить все работы по малым мостовым сооружениям и уложить асфальтобетонное покрытие на 30% протяженности дороги.

Второй мост через Обь станет частью федерального транспортного коридора Тюмень-Сургут-Новый Уренгой-Надым-Салехард. Мост поможет развивать территории Арктики и Северного морского пути.