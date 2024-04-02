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​Сургутянам назвали дату планового отключения горячей воды

Плановое отключение горячей воды в Сургуте начнется 4 июня

​Сургутянам назвали дату планового отключения горячей воды
Фото: Рамиль Нуриев

В Сургуте начнут отключать горячую воду с 4 июня. Профилактические работы с периодичностью отключения водоснабжения сроком на две недели продлятся до 18 августа включительно, сообщили СГМП «Городские тепловые сети».

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы тепловодоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта сургутян зимой. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка сетей тепловодоснабжения, ведется замена и реконструкция оборудования котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», − говорится в сообщении.

График можно посмотреть здесь.

Актуальная информация об отключении горячей воды размещается на сайте «Городских тепловых сетей» в разделах «Новости» и «Потребителям».


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