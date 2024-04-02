1 829 детей родились в Сургуте за три месяца 2024 года

В Сургуте за три месяца 2024 года родились 1 829 детей. Цифры озвучила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«С начала года в Центре охраны материнства и детства родилось 1829 малышей: 953 мальчика и 876 девочек, врачи приняли 22 двойни и одну тройню. Отмечу, что мы наблюдаем небольшой рост рождаемости. В прошлом году за первые три месяца появились на свет 1773 ребенка», - написала Лариса Белоцерковцева в своем телеграм-канале.

В марте родились 318 мальчиков и 263 девочки, что также, по словам медика, превышает показатели аналогичного месяца 2023 года. 206 детей появились на свет с помощью операции кесарева сечения.