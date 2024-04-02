Сургутянина, который стрелял в остановку, вычислили по камерам видеонаблюдения

Накануне, в Сургуте на улице Юности, пострадала очередная стеклянная остановка. Парень, находившийся внутри остановки с девушкой, выстрелил в стекло. После содеянного оба покинули остановочный комплекс, сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на полицию города.

Момент вандализма попал на камеру видеонаблюдения «Безопасный город». Записи передали в руки правоохранителей, а нарушителя вычислили. По словам виновного, он готов возместить ущерб.

Ранее мы писали, что в Сургуте вандалы испортили стеклянную остановку на Пролетарском проспекте.