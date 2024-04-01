В весенне-летнем расписании аэропорта Сургута запланировано 34 направления

Аэропорт Сургута с 31 марта перешел на весенне-летнее расписание. Как сообщила пресс-служба аэропорта, самолеты будут летать по этому графику до последней субботы октября.

«Традиционно в этот период ожидается более интенсивное, чем в зимний период, авиасообщение: авиакомпании расширяют географию полетов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях. Делают они это исходя не только из сезонности, но и в зависимости от спроса и других показателей», - говорится в сообщении пресс-службы.

В весенне-летнем расписании аэропорта Сургута предусмотрено 34 направления, 9 из них – международные. Полеты будут выполнять 12 авиакомпаний.