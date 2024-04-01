На минувших выходных в Сургуте произошло ДТП с двумя пострадавшими

В субботу, 30 марта, на улице Профсоюзов в Сургуте произошла авария по вине 21-летнего водителя «Hyundai». Молодой человек выезжал с жилой зоны и не предоставил преимущество, что и привело к столкновению с другим автомобилем.

«Около 19:45 на улице Профсоюзов в городе Сургут, 21-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выезде из «жилой зоны» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Lexus», под управлением 39-летнего мужчины», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате автоаварии 26-летняя пассажирка Huyndai и 14-летняя пассажирка Lexus получили травмы.

Всего за прошедшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых два человека погибли, семеро − получили травмы. Среди пострадавших также есть один несовершеннолетний пассажир.