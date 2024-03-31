Сургутских дачников предупредили об отключении электричества

В Сургуте 1 апреля в нескольких десятках дачных кооперативов и ряде поселков отключат электроэнергию. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтной линии электропередачи смежной сетевой компании, сообщают «Сургутские городские электрические сети».

Электроэнергии не будет ориентировочно с 10.00 до 11.00 в поселках Дорожный и Лесной. В зону отключения электричества также попадут СОНТ: Север, Север-1, Жемчужина, Прибрежный-1,2,3, Полимер, Энергостроитель, Заречный, Дорожник, Энергетик-2, Тюльпан, Буровик, Дружба, Май, Локомотив, Сириус, Берендей, Магистраль, ТСН-20, Крым, Монтажник-40, Ручеёк, СОК-37, Гвоздичка, СТ-3,4,5,6,7,8, Геологоразведчик, Дзержинец.