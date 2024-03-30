Контрольное управление Сургута продолжает пресекать нелегальную торговлю на улицах города

Очередной рейд по пресечению нелегальной торговли провели сотрудники контрольного управления администрации Сургута. Совместно с полицейскими сегодня они посетили улицу Крылова, обнаружили там стихийную торговую точку по продаже текстильной продукции.

«С начала года за незаконную торговую деятельность сотрудниками контрольного управления было составлено 43 протокола, — отметили в контрольном управлении. — Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч, повторно — от 5 до 8 тысяч рублей».

Претензии связаны, в том числе, с тем, что в таких местах продавцы не соблюдают санитарные правила, у них отсутствуют необходимые документы и разрешение на торговлю.

«Сотрудники полиции изымают немаркированную продукцию, далее они направляют материалы в Роспотребнадзор. Решение об изъятии товара, уничтожении или возвращении собственнику принимается судом. Такие меры применяются в основном тогда, когда мы видим торговлю вещами, потому что на каждой вещи должна быть соответствующая маркировка», — прокомментировал заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.