Сургут примет специалистов по реабилитации детей с нарушением слуха

В Сургуте 3-4 апреля пройдет мастер-класс «Семья — основа реабилитации детей с нарушением слуха», в котором примут участие ведущие специалисты из Санкт-Петербурга. Площадку в Сургутской окружной клинической больнице организует общественная организация «Я слышу мир!» в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

«Впервые в нашем регионе совместно с МЧС мы объединяем тему безопасности людей с ограниченными возможностями по слуху и проводим мастер – класс «Безопасность доступна каждому. Разговор о безопасности жизни детей с ограниченными возможностями по слуху», — отмечают организаторы.

В течение двух дней пройдут сначала теоретический мастер-класс, в рамках которого лекции прочитают специалисты ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербургского государственного университета, и практический мастер-класс.