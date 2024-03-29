Почти 5 тысяч юных сургутян отдохнули на весенних каникулах в пришкольных лагерях

В Сургуте завершили работу 39 лагерей с дневным пребыванием детей. В период весенних школьных каникул с 25 по 29 марта в них отдохнули 4 564 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В департаменте образования администрации Сургута отмечают, что в лагерях реализуются программы разной направленности – образовательной, гражданско-патриотической, художественно-эстетической, краеведческой, социально-педагогической, спортивно-оздоровительной и познавательной», - говорится в сообщении.

С 1 апреля родители сургутских школьников смогут подать заявления на летнюю оздоровительную кампанию.

В Сургутском районе в дни весенних каникул работали 24 пришкольных лагеря. В них отдохнули 3 435 детей.