Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

30 марта

МАТРЕНА: есть за что

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на большой сольный концерт «Есть за что» прекрасной сургутской певицы Матрены. Матрена — автор и исполнитель собственных песен, финалистка шоу «Иди за мной», победительница Всероссийской студвесны 2023. В Невесомости Матрена представит свои самые любимые песни. В создании особой атмосферы ей помогут музыканты крутой группы «meow!».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 300 рублей, на входе ― 500 рублей. 16+

PERFORMANCE SHOW

Место проведение: Гостиница «Медвежий угол», улица Крылова, 23/1. Время: 21:00.

Завтра в GALLERY CLUB соберутся все танцевальные шоу-балеты города. А соберет их всех основатель шоу-балета «PERFORMANCE SHOW» Константин Усачев в честь дня своего рождения! Жителей и гостей Сургута ждут конкурсы и много танцев.

Телефон для справок: +7 (982) 540-26-49, 53-03-03. Вход свободный. 21+

Экскурсия «В гостях у Пушкина»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 15:00.

На интерактивной экскурсии по материалам Всероссийского музея А. С. Пушкина сургутяне познакомятся с интересными, незнакомыми широкому кругу людей, порой неожиданными фактами о жизни и творчестве великого поэта. Экскурсия сопровождается увлекательным рассказом, прочтением стихов, проведением видеовикторин в Пушкинском зале библиотеки.

Телефон для справок: +7 (346) 228-56-93. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

31 марта

Спектакль «Охота на мужчин»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 19:00.

В спектакле горожане увидят все: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями - они имеют свойство сбываться! Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым.

Актерский состав: Иван Жидков, Анжелика Каширина, Станислав Бондаренко.

Телефон для справок: +7 (346) 233-12-44, 33-13-44. Цена билета: от 2 000 рублей до 4 500 рублей. 16+

Мастер-класс «Кот Мартин встречает весну»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Молодые и взрослые сургутяне смогут нарисовать композицию в акварельной технике «по-сырому».

Телефон для записи: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский — 300 рублей, взрослый — 450 рублей, семейный ― 525 рублей. 6+

Психологический лекторий «Свет мой, зеркальце, скажи…»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

В рамках проекта «Клубное воскресенье» состоится встреча клуба «Психологический лекторий» на тему «Свет мой, зеркальце, скажи…, или что делать с низкой самооценкой». Ведущий занятий клуба «Психологический лекторий» – директор АНО «Центр медиации Сургута и Сургутского района», психолог-консультант Любовь Перлова. Участникам встречи Любовь расскажет, как преодолеть проблемы с низкой самооценкой и стать более уверенными в себе.

Телефон для справок: +7 (346) 228-56-93. Вход свободный. 16+